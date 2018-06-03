مقتدى الصدر يُرحب بعودة يهود العراق إلى بلادهم لكن بشرط

رام الله - دنيا الوطن

رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، بعودة يهود العراق إلى بلادهم، لافتاً إلى أن ذلك يكون مقابل ولائهم للعراق.







وقال الصدر، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، في معرض رده على سؤال من أحد أتباعه حول إمكانية عودة اليهود العراقيين الذين هُجروا من العراق "إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم".وشكل المواطنون اليهود في العراق نسبة أكثر من 2% من مجموع السكان العراقيين عام 1947، وهذه النسبة انخفضت بشكل كبير جداً عام 1951 بعد هجرتهم إلى إسرائيل.