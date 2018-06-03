الرئيس السوري يعتزم زيارة كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، إن الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب عن رغبته زيارة كوريا الشمالية، ولقاء زعيمها كيم جونغ أون.







وكتبت صحيفة (نودون سينمون) الكورية الشمالية، الأحد، إن هذا التصريح أدلى به بشار الأسد أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.

وأضافت: "أعلن الرئيس الأسد، أن أسس علاقات الصداقة بين البلدين، تم وضعها من قبل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مشيرة إلى نيته زيارة كوريا الشمالية لاحقاً، وعقد لقاء مع كيم جونغ أون".وحسب الصحيفة، عبر الأسد، عن ثقته بنجاح عملية توحيد الكوريتين، فيما نقلت عنه أن الحكومة السورية ستواصل دعم سياسة وإجراءات سلطات كوريا الشمالية بالكامل، وستُوسع وستُعمق علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.