الحوثيون: مقاتلات إسرائيلية شاركت في معارك اليمن

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (المسيرة) التابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثية: إن مقاتلات إسرائيلية، شاركت في المعارك التي يشهدها الساحل الغربي في اليمن، لافتةً إلى أنه تم رصد طائرات إسرائيلية تحلق فوق الحديدة.



وأوضحت القناة، أن الجانب الفني للجيش واللجان الشعبية، رصد طائرات إسرائيلية في الأيام الماضية، تحلق في سماء اليمن.بدوره، دعا زعيم (أنصار الله)، أمس السبت، اليمنيين للدفاع عن وطنهم، قائلاً: "مسؤوليتنا أن نتحرك، وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا، وارتكب بحقنا أبشع الجرائم، وأهلك الحرث والنسل".وأضاف الحوثي، أن "من يدعون إلى الجهاد في سبيل الله في أكثر من 11 جبهة داخل اليمن، هم في الواقع عملاء، وخدم لأمريكا وإسرائيل"، وفق قوله.