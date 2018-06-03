إصابة شاب واعتقال آخر باقتحام قوات خاصة شمال رام الله

اقتحمت قوات خاصة (مستعربون) صباح الأحد، قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منازل في القرية، واعتقلت شابًا.





وقالت مصادر محلية: إن قوة خاصة داهمت منزلين، واعتقلت الشاب متيم عوض الريماوي، بعد اقتحام منزل أسرته، ونقلته إلى جهة مجهولة.





وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة دارت في أرجاء القرية، بعد اقتحام دوريات عسكرية وناقلات جنود للقرية؛ لمساندة القوات الخاصة.





وخلال انسحاب قوات الاحتلال، دارت مواجهات بين مجموعة من الشبان، وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح المجاورة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي في وجهه.

رام الله - دنيا الوطن