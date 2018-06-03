الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً، ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، ويحتمل أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدل، في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافياً بوجه عام، وحار نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.