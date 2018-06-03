شؤون فلسطينية

عبد السلام هنية: نرفض إقامة مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس

عبد السلام هنية: نرفض إقامة مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد السلام هنية عضو المجلس الاعلي للشباب والرياضة، على رفضة واستنكاره لما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الاسرائيلي على إقامة مباراة منتخبها الودّية لكرة القدم مع المنتخب الارجنتيني في القدس، والمقررة الأسبوع المقبل.

وأوضح هنية، أن حكومة الاحتلال تستغل الرياضة لدي الاحتلال لتمربر سياسة الضم العنصري للقدس وأرضنا فلسطين.

وأضاف: "من هنا نوجه رسالة إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بضرورة تغيير مكان إقامة المباراة وعدم الانجرار وراء مخططات دولة الاحتلال لاصطحاب المنتخب الأرجنتيني في جولة داخل البلدة القديمة بالقدس، خاصة أن إعلام الاحتلال يروج على أن المباراة ستقام على شرف الاحتفال "بالذكرى السبعين لاحتلال فلسطين".

وأكد أن إقامة هذه المباراة في القدس حتماً سيكلف الأرجنتين سمعتها الرياضية والأخلاقية وخسارة مشجعي منتخبها من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، والحريّة داعياً محبي الرياضة، وقوى المجتمع المدني وكل من يؤمنون برسالة الرياضة في بناء أواصر السلام والمحبة بين الشعوب أن يتصدوا لمحاولات الاحتلال تحويل أداة السلام إلى أداة سياسية لتبييض جرائم الاحتلال.

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