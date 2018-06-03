الكنيسة الانجيلية تنظم حفل افطار جماعي

رام الله - دنيا الوطننظم مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، برئاسة القس نادي لبيب، والقس أيمن سامي، عضو اللجنة المفوضية للكنيسة، وعاطف جندي، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة، حفل إفطار جماعي، اليوم، بفندق توليب الفرسان الجديد، على ضفاف بحيرة التمساح وقناة السويس.وأكد لبيب، أن هذا الحفل يقام على أسس وطنية تجمع أبناء الشعب المصري على مائدة إفطار واحدة، وهى رسالة واضحة للعالم أجمع أن مصر بقيادتها وجيشها وشعبها نسيج واحد لا يعرف الفرق بين المسلم والمسيحي.حضر الحفل، كل من، المحافظ، اللواء يس طاهر، والسكرتير العام، المهندس عبد الله الزغبي، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أشرف فؤاد، والمستشار العسكري العقيد هشام محمد علي، وعدد كبير من ممثلي قيادات الجيش الثاني الميداني ومديرية الأمن، والأخرى "الدينية" من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، ومثيلاتها التنفيذية والشعبية والسياسية بالإقليم.