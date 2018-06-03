الحكومة السورية: سمحنا بالتفاوض بين روسيا وإسرائيل حول الجولان

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار مجلس الوزراء السوري، الدكتور عبدالقادرعزوز، إن الرئيس بشار الأسد أوضح قبل أيام عدم وجود قوات عسكرية إيرانية في سوريا، بل يوجد خبراء ومستشاريين، مؤكداً أن الحكومة السورية لن تخجل في حالة وجود أية قوات إيرانية على أرضها.وأضاف عزوز: أن الحكومة السورية هي التي سمحت باطلاق العملية التفاوضية بين روسيا وإسرائيل من أجل إخلاء مناطق جنوب سوريا من العناصر الإيرانية لمعالجة الوضع في الجنوب، مشددا على أن دمشق لا تريد أن يتحول الجنوب السوري إلى موقع تنتشر فيه التنظيمات المسلحة أو إسرائيل.وأوضح عزوز أن الدولة السورية في اطار إدارتها للحرب المعقدة على سوريا تتخذ نهجاً مركباً للحل يعتمد على الوسائلالسياسية، وإن لم تجدي تلك الوسائل نفعاً فلا خيار إلا استخدام القوة العسكرية.ووصف عزوز التواجد الأمريكي في سوريا أنه "احتلال"، وأنه على مدار التاريخ لايوجد احتلالاً دام أو انتصر علىالشعب، مشددا على أن أبناء الشعب السوري يصرون على خروج هذا الاحتلال، متابعاً أن الدولة السورية تعمل– وفقا للأولويات- على تقويض انتشار التنظيمات بالدرجة الأولى، ورأى أنه يمكن التعاطي مع مسألة احتلال الدول بوسائل مركبة، واصفا هذا الأمر بأنه أيسر بكثير من التعاطي مع التنظيمات، مؤكدا أن الدولة السورية تعمل على سحب أي ذريعة تتقدم الولايات المتحدة لتبرير احتلالها للأراضي السورية.