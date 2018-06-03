عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد انطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومجلس شعار هنيغف تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الداخل وتم اعتراض الصاروخ بواسطة القبة الحديدية

  • صفارات الانذار تدوي في اسديروت وعسقلان

  • الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تعليمات لمستوطني غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ وفي حال انطلاق الصافرات البقاء في الملاجئ مدة 10 دقائق على الأقل

شؤون فلسطينية

فيديو: الرئيس يُهاتف أسرة الشهيدة (رزان النجار).. فماذا قال؟

فيديو: الرئيس يُهاتف أسرة الشهيدة (رزان النجار).. فماذا قال؟
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس محمود عباس، عائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار، باستشهادها، مؤكدًا أنها بنت لكل بيت فلسطيني.
 
وقال الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي بأحد أفراد عائلة النجار: أريد أن أعزيكم، وأعزي شعبنا، وأعزي نفسي، بهذه الشهيدة العظيمة، بنت فلسطين النبيلة الرائعة، التي قدمت حياتها وروحها شهيدة من أجل هذا الوطن، رزان ابنتنا، وبنت كل إنسان شريف، ونفتخر بها، ونترحم عليها.

 

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

هل أصدرت السلطة قانون تقاعد جديداً للموظفين المدنيين والعسكريين؟

هل أصدرت السلطة قانون تقاعد جديداً للموظفين المدنيين والعسكريين؟

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

والدة رزان النجار: سأذهب لفتح قضايا دولية لمحاكمة قادة الاحتلال

والدة رزان النجار: سأذهب لفتح قضايا دولية لمحاكمة قادة الاحتلال

(ريشت كان): الجيش الإسرائيلي سيُرد على الصواريخ الليلة وقد تتدحرج الأمور لمواجهة عسكرية

(ريشت كان): الجيش الإسرائيلي سيُرد على الصواريخ الليلة وقد تتدحرج الأمور لمواجهة عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

خالد: (فيتو) أمريكا يفتح الطريق لنقل ملف الحماية الدولية للجمعية العامة

خالد: (فيتو) أمريكا يفتح الطريق لنقل ملف الحماية الدولية للجمعية العامة

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد شرقي غزة

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد شرقي غزة

فيديو: هكذا يقضي صيادو غزة حياتهم في شهر رمضان

فيديو: هكذا يقضي صيادو غزة حياتهم في شهر رمضان

الخضري: شهر رمضان الحالي هو الأصعب على غزة طيلة سنوات الحصار

الخضري: شهر رمضان الحالي هو الأصعب على غزة طيلة سنوات الحصار

منوعات

فنانة خليجية تثير الجدل بتغطية جسدها بالذهب

فنانة خليجية تثير الجدل بتغطية جسدها بالذهب

صدمة بعد انفصال ريهانا عن حبيبها البليونير السعودي

صدمة بعد انفصال ريهانا عن حبيبها البليونير السعودي

شيرين عبد الوهّاب حامل

شيرين عبد الوهّاب حامل

صورة نادرة لسمراء النيل الراحلة بالحجاب

صورة نادرة لسمراء النيل الراحلة بالحجاب

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

&#34;سوكا العبيطة&#34; تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

"سوكا العبيطة" تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل &#34;الفبركة&#34;

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل "الفبركة"

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

عربي

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا