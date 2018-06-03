فيديو: الرئيس يُهاتف أسرة الشهيدة (رزان النجار).. فماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس محمود عباس، عائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار، باستشهادها، مؤكدًا أنها بنت لكل بيت فلسطيني.وقال الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي بأحد أفراد عائلة النجار: أريد أن أعزيكم، وأعزي شعبنا، وأعزي نفسي، بهذه الشهيدة العظيمة، بنت فلسطين النبيلة الرائعة، التي قدمت حياتها وروحها شهيدة من أجل هذا الوطن، رزان ابنتنا، وبنت كل إنسان شريف، ونفتخر بها، ونترحم عليها.