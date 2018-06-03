ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة السعودية، بمحافظة (الخرج) جنوب شرق منطقة الرياض، عاملاً أفريقياً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، قام بتحويل وادي الثليماء للمجاري، إلى وكر لتصنيع وتجهيز الخمور.ووفقًا لصحيفة (الخرج) السعودية، فقد اشتبهت إحدى دوريات الأمن بعامل من أصول إفريقية، يتردد بشكل مشبوه على إحدى المناطق في (وادي الثليماء) للمجاري، جنوب محافظة الخرج، وبعد متابعة وترصد من رجال الأمن، بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، أثمرت جهودهم عن ضبطه وهو بحالة سكر شديد، وفي حيازته سلاح أبيض (ساطور).وتمكن الأمن السعودي، من ضبط 29 برميلاً كبيراً و410 قوارير كبيرة الحجم جاهزة للترويج، بالإضافة لأدوات تصنيع خمور كاملة، ووفقًا للتحقيقات المبدئية، اتضح أن المضبوطات كانت معدة للترويج خلال أول أيام عيد الفطر.