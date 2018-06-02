ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%





وكانت السلطات، قد رفعت أسعار مياه الشُرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 50% في أغسطس/ آب 2017، في حين قالت قناة (روسيا اليوم): إن هذا القرار، هو ثاني زيادة في أقل من عام بخصوص أسعار المياه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت الجريدة المصرية الرسمية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع قرارات جديدة لزيادة أسعار مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وشمل القرار، زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي.