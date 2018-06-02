عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد انطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومجلس شعار هنيغف تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الداخل وتم اعتراض الصاروخ بواسطة القبة الحديدية

  • صفارات الانذار تدوي في اسديروت وعسقلان

  • الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تعليمات لمستوطني غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ وفي حال انطلاق الصافرات البقاء في الملاجئ مدة 10 دقائق على الأقل

عربي

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الجريدة المصرية الرسمية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع قرارات جديدة لزيادة أسعار مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وشمل القرار، زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي.

وكانت السلطات، قد رفعت أسعار مياه الشُرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 50% في أغسطس/ آب 2017، في حين قالت قناة (روسيا اليوم): إن هذا القرار، هو ثاني زيادة في أقل من عام بخصوص أسعار المياه.

أخبار ذات صلة

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

الملك عبد الله: ليس عدلًا أن يتحمل المواطن الأردني تداعيات الإصلاحات المالية

الملك عبد الله: ليس عدلًا أن يتحمل المواطن الأردني تداعيات الإصلاحات المالية

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

لفترة رئاسية ثانية.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر

لفترة رئاسية ثانية.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر

فيديو: إضراب الأردن ينتهي بالمصافحة بين المتظاهرين وقوات الدرك

فيديو: إضراب الأردن ينتهي بالمصافحة بين المتظاهرين وقوات الدرك

الكويت تتعهد بالذهاب للجمعة العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

الكويت تتعهد بالذهاب للجمعة العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية

اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

بحرية الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة

خالد: (فيتو) أمريكا يفتح الطريق لنقل ملف الحماية الدولية للجمعية العامة

خالد: (فيتو) أمريكا يفتح الطريق لنقل ملف الحماية الدولية للجمعية العامة

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد شرقي غزة

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد شرقي غزة

فيديو: هكذا يقضي صيادو غزة حياتهم في شهر رمضان

فيديو: هكذا يقضي صيادو غزة حياتهم في شهر رمضان

الخضري: شهر رمضان الحالي هو الأصعب على غزة طيلة سنوات الحصار

الخضري: شهر رمضان الحالي هو الأصعب على غزة طيلة سنوات الحصار

منوعات

فنانة خليجية تثير الجدل بتغطية جسدها بالذهب

فنانة خليجية تثير الجدل بتغطية جسدها بالذهب

صدمة بعد انفصال ريهانا عن حبيبها البليونير السعودي

صدمة بعد انفصال ريهانا عن حبيبها البليونير السعودي

شيرين عبد الوهّاب حامل

شيرين عبد الوهّاب حامل

صورة نادرة لسمراء النيل الراحلة بالحجاب

صورة نادرة لسمراء النيل الراحلة بالحجاب

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

&#34;سوكا العبيطة&#34; تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

"سوكا العبيطة" تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل &#34;الفبركة&#34;

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل "الفبركة"

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

عربي

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

ضبط مصنع كبير للخمور في السعودية

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%

ارتفاع أسعار مياه الشُرب في مصر بنسبة 46%

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا