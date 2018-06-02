الملك عبد الله: ليس عدلًا أن يتحمل المواطن الأردني تداعيات الإصلاحات المالية

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: إنه ليس من العدل، أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.وقال الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني: إن المملكة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.وطالب الملك الأردني الحكومة ومجلس الأمة، بأن يقودا حواراً وطنياً شاملاً وعقلانياً للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب، ويُحسّن كفاءة التحصيل.يذكر، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب الأردني، وقعوا على عريضة، أبلغت الملك عبد الله الثاني بأن الحكومة، لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها، وفقًا لقناة (روسيا اليوم).