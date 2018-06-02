طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد





وأشارت المصادر، إلى أن طائرات الاحتلال، استهدفت كذلك موقع عين جالوت التابع لكتائب القسام بثلاثة صواريخ إف 16 وصاروخ استطلاع غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.







من جانبه، أعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف مستودع للأسلحة تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب القطاع.





بدورها، أفادت إذاعة (صوت القدس)، أن طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ استطلاع، وصاروخين من الطيران الحربي، موقع اليرموك التابع لكتائب القسام في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية بثلاثة صواريخ، موقع عرين التابع للمقاومة الفلسطينية غرب النصيرات وسط قطاع غزة.





وعلى أثر ذلك، أصدرت الجبهة الداخلية الاسرائيلية تعليمات لمستوطني غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ، لافتة إلى أنه في حال انطلاق صافرات يجب البقاء في الملاجئ لمدة 10 دقائق على الاقل.





في المقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية، صاروخ على مستوطنة (سديروت)، والقبة الحديدة اعتراضه.





وعلى أثر ذلك، انطلقت صافرات الانذار في العديد من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وعلى رأسها سديروت وعسقلان.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "بعد انطلاق صافران الانذار في مدينة سديروت ومجلس شعار هنيغف، تم تحديد عملية اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الداخل، وتم اعتراف الصاروخ بواسطة القبة الحديدية".









رام الله - دنيا الوطناستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بصواريخ إف 16 والاستطلاع، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأفادت مصادر صحفية، أن الطيران الحربي، استهدف موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غرب مدينة رفح بصاروخ استطلاع، ثم بصاروخين من طائرات إف 16.