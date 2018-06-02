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دولي

حريق هائل يُهجر المئات من بلدة أميركية

حريق هائل يُهجر المئات من بلدة أميركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولو الإطفاء، إن حريقاً هائلاً، أججه انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، اليوم السبت، في ولاية نيو مكسيكو بشمال الولايات المتحدة، مما أجبر سكان إحدى القرى النائية على مغادرة منازلهم.

وأفاد تحذير على موقع إلكتروني، يتناول أي معلومات عن الحرائق، بأن الحريق في مقاطعة كولفاكس بالولاية، لم يتم احتواؤه بعدما تضاعف حجمه الجمعة، ليأتي على ما يزيد على 16 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التي يقطنها 1100 من السكان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزامي الجمعة، في سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.

وقالت عضو مجلس قرية سيمارون لورا جونزاليس، على (فيسبوك) قرية سيمارون لا تزال آمنة، واصلوا الصلوات من أجل قريتنا.

وذكر الموقع، أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقاً بمعسكر قريب للكشافة، كان قد جرى إخلاؤه، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذي اندلع الخميس.

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