أمير قطر يَطمئن على صحة الرئيس
رام الله - دنيا الوطن
اطمأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على صحة الرئيس محمود عباس، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومرسلاً تحياته لسيادته.
جاء ذلك، خلال لقاء سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام بأمير قطر خلال مأدبة إفطار رمضاني، أقامها للسفراء المعتمدين لدى دولة قطر مساء أمس، شارك فيها السفير غنام الذي نقل تحيات الرئيس محمود عباس لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومباركته له بالشهر الفضيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
اطمأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على صحة الرئيس محمود عباس، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومرسلاً تحياته لسيادته.
جاء ذلك، خلال لقاء سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام بأمير قطر خلال مأدبة إفطار رمضاني، أقامها للسفراء المعتمدين لدى دولة قطر مساء أمس، شارك فيها السفير غنام الذي نقل تحيات الرئيس محمود عباس لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومباركته له بالشهر الفضيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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