هل أصدرت السلطة قانون تقاعد جديداً للموظفين المدنيين والعسكريين؟

خاص دنيا الوطننفى ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، عن صدور قانون تقاعد مبكر جديد، للموظفين المدنيين والعسكريين.وقال الحلو لـ"دنيا الوطن": ننفي تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، فلم تصدر أية قوانين جديدة للتقاعد المبكر، لا للمحافظات الشمالية ولا للمحافظات الجنوبية.ودعا الحلو، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل مثل هذه الأنباء التي تؤثر على المواطنين.يذكر، أن بعض وسائل الإعلام، نشرت شائعات تفيد بأن السلطة الفلسطينية، بصدد إصدار قانون تقاعد جديد للموظفين.