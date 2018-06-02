خمس إصابات باعتداء للمستوطنين في بلدة عوريف بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين مساء اليوم السبت، بهجوم شنه مستوطنون على بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة، بأن مجموعة من مستوطني (يتسهار) هاجموا المواطن سليم جميل عمير شحادة (80 عاماً) أثناء تواجده في منطقة الحاووز شرقي البلدة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وأوضح، أن المستوطنين، اعتدوا على شحادة بالضرب المبرح بالعصي والحجارة، مما أدى لإصابته برضوض، وحطموا مركبة بالمكان، قبل أن يهب الأهالي لنجدته وإنقاذه، واندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين.من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المسن سليم شحادة خلال رعيه الأغنام، وأصابوه بجروح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس.وأضاف، أن الشبان تصدوا لهجوم المستوطنين، واشتبكوا مع قوات جيش الاحتلال، التي وصلت للمكان، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة الشاب بهجت صفدي بالرصاص الحي بالحوض، وإصابة الشاب رائد صباح بقضيب معدني بالرأس، وبلال صفدي بالرصاص المعدني، بالإضافة لإصابة بشظايا الرصاص الحي.