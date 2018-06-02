إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)

رام الله - دنيا الوطنأصيب ضابط إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء تعرضه للرشق بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي محافظة نابلس.وقالت القناة العبرية العاشرة: إن الضابط أصيب بوجهه بجروح طفيفة، مشيرةً إلى أنه تم نقله لتلقي العلاج.