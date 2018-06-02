إصابة ضابط إسرائيلي رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ضابط إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء تعرضه للرشق بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وقالت القناة العبرية العاشرة: إن الضابط أصيب بوجهه بجروح طفيفة، مشيرةً إلى أنه تم نقله لتلقي العلاج.
أصيب ضابط إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء تعرضه للرشق بالحجارة قرب مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وقالت القناة العبرية العاشرة: إن الضابط أصيب بوجهه بجروح طفيفة، مشيرةً إلى أنه تم نقله لتلقي العلاج.
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