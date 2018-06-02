والدة رزان النجار: سأذهب لفتح قضايا دولية لمحاكمة قادة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت والدة الشهيدة رزان النجار: إن خبر استشهاد ابنتها، كان وقعه صعباً عليها، مشيرة إلى أن ابنتها كانت مستهدفة بشكل مباشر، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عملها التطوعي في إسعاف المصابين بمسيرات العودة.وأضافت والدة رزان: أقول للعالم كله، أريد حق ابنتي، وسأذهب لفتح قضايا دولية لمحاكمة قادة الاحتلال، مبينة أن رزان كان لديها حلم لأن تصل في عملها لأكبر من ذلك، لكن رصاص الاحتلال الإسرائيلي، قتلها وقتل حلمها.