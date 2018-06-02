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تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال

تنظيم الدولة يقتل 12 من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول عراقي، أن مسلحي تنظيم الدولة، قتلوا 12 من أفراد أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، في هجوم على منزلهم بقرية شمال البلاد، اليوم السبت.

وقال عمار حكمت، نائب محافظ صلاح الدين، وقوع الهجوم في قرية الفرحاتية، فيما لم يتضح حتى اللحظة سبب استهداف الأسرة.

بدورها نقلت (العربية نت)، عن مسؤول استخباراتي عراقي قوله: "لسنا متأكدين مما إذا كان أحد أفراد الأسرة ضابط شرطة، ولكن تنظيم الدولله وجود في مناطق صحراوية مثل صلاح الدين والموصل وديالى.. إنهم يشنون هجمات في قرى خارج المدن لإخافة الأسر وتذكيرها بأنهم ما زالوا هناك".

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