(ريشت كان): الجيش الإسرائيلي سيُرد على الصواريخ الليلة وقد تتدحرج الأمور لمواجهة عسكرية





بين الموقع ذاته، أن الأمور قد تتدحرج لمواجهة عسكرية، يمكن أن تستمر لأكثر من 24 ساعة.





يذكر، أن عدة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة في وقت سابق من اليوم السبت، على المجلس الإقليمي (أشكول)، مما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار.





وردت مدفعية الاحتلال، بقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، بأنه من المتوقع أن تشهد الليلة رداً من قبل الجيش الإسرائيلي على وابل الصواريخ، التي أطلقت مساء اليوم السبت، من القطاع على المجلس الإقليمي (أشكول).