دولي

الناتو: لن نُساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران

الناتو: لن نُساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن حلفه لن يهب للدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من إيران.

وقال ينس ستولتنبرغ لمجلة (دير شبيغل): إن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوًا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف (ناتو) لا تنطبق عليها، مضيفًا: الحلف لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.

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