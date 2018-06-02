الناتو: لن نُساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن حلفه لن يهب للدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من إيران.وقال ينس ستولتنبرغ لمجلة (دير شبيغل): إن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوًا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف (ناتو) لا تنطبق عليها، مضيفًا: الحلف لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.