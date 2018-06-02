الناتو: لن نُساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن حلفه لن يهب للدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من إيران.
وقال ينس ستولتنبرغ لمجلة (دير شبيغل): إن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوًا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف (ناتو) لا تنطبق عليها، مضيفًا: الحلف لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن حلفه لن يهب للدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من إيران.
وقال ينس ستولتنبرغ لمجلة (دير شبيغل): إن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوًا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف (ناتو) لا تنطبق عليها، مضيفًا: الحلف لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.
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