ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد شرق غزة

رام الله - دنيا الوطن

قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء على قناة (الأقصى) الفضائية.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن وابلاً من الصواريخ أطلق من قطاع غزة، لافتةً إلى أن القبة الحديدية تصدت لها.







وأوضحت الوسائل، أن صافرات الإنذار دوت في كيسوفيم ونيرم والعين الثالثة، مشيرةً إلى أنه سُمع دوي انفجارات في أشكول بعد انطلاق صافرات الإنذار.





من ناحيته، قال مجلس اقليمي اشكول: إنه لا معلومات عن سقوط صواريخ في منطقتنا والقبة يبدو تصدت بنجاح للرشقة، فيما لم يبلغ عن إصابات.





من ناحيتها، قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخ واحد فقط وباقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.





موقع (مفزاك لايف) أعلن ان الجيش الاسرائيلي أصدر تعليماته لمستوطني غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.