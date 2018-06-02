شؤون فلسطينية

فيديو: هكذا أنهت رصاصة القناص الإسرائيلي حياة (ملاك الرحمة) رزان النجار

فيديو: هكذا أنهت رصاصة القناص الإسرائيلي حياة (ملاك الرحمة) رزان النجار
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
فتاة فلسطينية أطلقوا عليها "ملاك الرحمة"، لم تتجاوز (21 عاماً) عملت مسعفة متطوعة، منذ بداية مسيرة العودة الكبرى عند حدود قطاع غزة، في اسعاف وإنقاذ المصابين، الذين تعمد الاحتلال الإسرائيلي إصاباتهم، واعاقة أكبر قدر ممكن منهم.

بكل ما تملكه من شجاعة، تخرج الفتاة (رزان النجار) كل جمعة، لتشارك زملائها الأخرين في اسعاف وإنقاذ المصابين، فرغم صغر سنها لم تتردد للحظة واحدة في تقدمها للصفوف الأولى أمام المتظاهرين، لتراقب وتبحث عن المصابين.

وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي، تتسلل بردائها الأبيض بين جموع المتظاهرين، رافعة يدها إلى الأعلى، معلنة أنها مسعفة، وخلال لحظات بطلقة نارية إسرائيلية اخترق جسدها، لتنهي رحلتها التطوعية.

فلم تمتنع ملاك الرحمة عن مواصلة عملها للحظة واحدة، رغم تعرضها للخطر الشديد، أثناء اسعافها لمصابي مسيرة العودة، ليبقى ردائها الأبيض شاهداً على جريمة جديدةٌ تعمد الاحتلالُ الإسرائيليُ تنفيذَهَا مع سبقِ الإصرارِ والترصدِ، في خرقٍ صارخٍ للأحكامِ والقوانينِ الدولية، التي تَنصُّ على حمايةِ الطواقمِ الطبيةِ وغيرها.

"دنيا الوطن" التقت سابقاً بالشهيدة المسعفة "رزان النجار"، كما التقت والدتها وصديقاتها أثناء مراسم التشييع، وأعدت التقرير التالى:

 


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