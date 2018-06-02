فيديو: هكذا يقضي الصيادين بغزة حياتهم في شهر رمضان

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشتُظهر حياة الصيادين في غزة خلال شهر رمضان، مدى معاناتهم في عملية خروجهم للعمل وسط البحر، التي تبدأ بالتجهيزات نهاراً، وثم الانطلاق لداخل البحر قبل الغروب بساعة.ربما تعتبر مهنتهم من الاعمال الشاقة، دون أن يعرفوا للراحة مكان أو زمان، إذ يشتد ذروة العمل لديهم خلال فصل الصيف، الذي صادف فيه قدوم شهر رمضان، الامر الذي أثر على قلة الراحة لهم، والابتعاد عن الأجواء الاجتماعية والاسرية سواء على مائدتي الإفطار والسحور.هذا ولم تخلو مهنة الصيد في غزة من العقبات، سيما ان هناك تجاوز لمرحلة ابتعاد الصيادين عن أجوائهم الاجتماعية، والدخول في مرحلة الخوف الشديد، نتيجة ما يواجهونه من الزوارق الحربية الإسرائيلية.وتبدأ ساعات العمل الأولى لدى صيادي غزة، عند الرابعة عصراً، وتمتد لغاية فجر اليوم التالي، حيث تكون المرحلة الأولى بالتحضير والتجهيز، وقبل الغروب يبدأون بالإبحار لجمع لقمة عيشهم.عدسة "دنيا الوطن"، وثقت حياة الصيادين في شهر رمضان، عبر التقرير التالي: