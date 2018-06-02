تحطم طائرة عسكرية إيرانية وسط البلاد

رام الله - دنيا الوطنتحطمت طائرة عسكرية إيرانية، اليوم السبت، في منطقة (جرقوية) التابعة لمحافظة أصفهان.وأفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن حسين بهزادفر مدير ناحية (جرقوية) العليا بمحافظة أصفهان الواقعة وسط ايران، أعلن تحطم طائرة مقاتلة أثناء التدريب في منطقة (جرقوية).وقالت الوكالة: إن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد، وأن فرق طوارئ في طريقها لمكان تحطم الطائرة بوسط إيران.