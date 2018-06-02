عبيد: على أجهزة حماس وقف سياسة الاعتقال السياسي

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم السبت، حركة "حماس" بوقف الاعتقال السياسي وانهاء الانقسام، مدينة ما أسمته، إقدام عناصر من أمن غزة، فجر اليوم السبت على إختطاف، امين سر حركة "فتح" اقليم الشرقية (شرق خانيونس) جنوب قطاع غزة ابراهيم ابو علي، خلال تواجده في بيت الشهيدة الممرضة رزان النجار.وقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، في تصريح صحفي: من المعيب التعامل مع مناضل بحجم ابراهيم ابو علي بهذه الطريقة، خاصة وأنه أسير محرر أمضى من عمره ما يزيد عن العشرين عاما في معتقلات الاحتلال وسجونه.وأضاف أن حركة "فتح" تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن حياة أبو علي، مطالبة بالافراج الفوري عنه.إلى ذلك، استنكرت حركة فتح، ما أكدت أنه "قيام عناصر من "حماس" بالاعتداء على كوادر وأبناء حركة فتح المشاركين في جنازة الشهيدة رزان النجار".وأكد جمال عبيد، أن الاعتقال السياسي يضر بوحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز الانقسام، ويتطلب من كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي ضرورة عمل مراجعة شاملة للعلاقات الوطنية، لتمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، لافتا إلى وجود جهة معنية بنسف ما تم تشييده وبناؤه وعُمد بدماء الشهداء خلال مسيرات العودة التي رسمت الصورة المشرفة للفلسطينيين ووحدتهم .