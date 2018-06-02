فيديو: تجمع المؤسسات الحقوقية يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الطواقم الطبية

وأوضح أن هناك تواصل مكثف مع حرجى مسيرات العودة، وذويهم، بشأن اخذ الافادات منهم وطريقة استهدافهم من قبل الاحتلال، لتوثيق جرائم إسرائيل ضد المدنيين.









خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشاستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية في غزة، اقدام الاحتلال على اغتيال الممرضة رزان النجار اثناء تأدية مهامها بمخيمات العودة شرق خانيونس.وأكد المحامي ياسر الديراوي محامي تجمع المؤسسات الحقوقية، على أن هناك دعاوى قضائية قدمت للمحاكم الدولية من أجل محاسبة الاحتلال وتقديمه للعدالة جراء استهدافه للطواقم الطبية، والمدنيين بشكل عام.وطالب الديراوي، كافة الجهات الدولية والقانونية بملاحقة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم حرب واختراقهم كافة القوانين والمواثيق التي تحمي الطواقم الطبية العاملة، والذي كان اخرها استهداف الممرضة رزان النجار شرق خانيونس.