شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينة: (صفقة القرن) ستبقى حبراً على ورق

الرئاسة الفلسطينة: (صفقة القرن) ستبقى حبراً على ورق
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم السبت: إن الموجة الأميركية المتصاعدة، المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها تكرار استعمال (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وتصريحات مندوبيها المرفوضة، تؤشر إلى أن الاحتمالات القائمة ليست خياراً، بل اختباراً لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والمقبلة.

وأضاف في تصريح له اليوم، السبت، أن استمرار السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال واستيطانه، المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا إصراراً على التمسك بالثوابت الوطنية، وسينهي أية بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود، الذي وصلت إليه العملية السياسية، جراء هذه السياسة المعزولة عن باقي المجتمع الدولي.

وأوضح أبو ردينة، أمام هذا الواقع، أن أية تسوية لن تكون مقبولة وقابلة للتطبيق من دون موافقة مباشرة للقيادة الفلسطينية ومؤسساتها، وأن أية محاولة للالتفاف على الموقف الوطني وتحت أية شعارات إنسانية، أو أية أفكار لتجزئة وتصفية القضية، ستبقى حبراً على ورق أمام هذا التماسك، والصمود التاريخي، الذي صاغ الموقف الوطني الفلسطيني.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة قائلاً: الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، يتم فقط من خلال الالتزام بقرارات الشرعية العربية والدولية، المتمثلة بقرارات القيادة الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية والقمم العربية، الذي سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وتاريخها وتراثها.

وختم أبو ردينة بالقول: إن استمرار تجاوز الخطوط الحمر من أية جهة كانت، سيُبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه.

أخبار ذات صلة

فتح تدعو لتطبيق التوصيات الإرشادية الأوربية على بنوك إسرائيل

فتح تدعو لتطبيق التوصيات الإرشادية الأوربية على بنوك إسرائيل

إصابات بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

إصابات بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الأدبي) عن امتحان الجغرافيا؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الأدبي) عن امتحان الجغرافيا؟

فيديو: ماذا قال طلاب التوجيهي (العلمي) عن امتحان الكيمياء؟

فيديو: ماذا قال طلاب التوجيهي (العلمي) عن امتحان الكيمياء؟

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية

صيدم يفتتح المخيم الصيفي (باقون) في مدرسة الخان الأحمر

صيدم يفتتح المخيم الصيفي (باقون) في مدرسة الخان الأحمر

شاهد: الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان (ملاك الرحمة) الشهيدة رزان النجار

شاهد: الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان (ملاك الرحمة) الشهيدة رزان النجار

الحكومة تستنكر (الفيتو) الأميركي ضد مشروع قرار الحماية لشعبنا

الحكومة تستنكر (الفيتو) الأميركي ضد مشروع قرار الحماية لشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح تدعو لتطبيق التوصيات الإرشادية الأوربية على بنوك إسرائيل

فتح تدعو لتطبيق التوصيات الإرشادية الأوربية على بنوك إسرائيل

إصابات بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

إصابات بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية

صيدم يفتتح المخيم الصيفي (باقون) في مدرسة الخان الأحمر

صيدم يفتتح المخيم الصيفي (باقون) في مدرسة الخان الأحمر

الحكومة تستنكر (الفيتو) الأميركي ضد مشروع قرار الحماية لشعبنا

الحكومة تستنكر (الفيتو) الأميركي ضد مشروع قرار الحماية لشعبنا

الإعلام: تصفية المُسعفة النجار إعدام بدم بارد

الإعلام: تصفية المُسعفة النجار إعدام بدم بارد

بنوك إسرائيلية تُمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تُكرس الضم الفعلي للضفة

بنوك إسرائيلية تُمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تُكرس الضم الفعلي للضفة

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

منوعات

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

أشهر نجوم بوليود ينفصل عن زوجته بعد علاقة 20 عاماً

&#34;سوكا العبيطة&#34; تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

"سوكا العبيطة" تُبهر الجميع بجمالها بعد 13 عاماً

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل &#34;الفبركة&#34;

حمدي الميرغني يفضح أوس أوس مع رامز جلال ويقدم دليل "الفبركة"

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

عربي

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

وزير الخارجية السوري: تركيا دولة عدوة لنا وغازية لأرضنا

فيديو: إضراب الأردن ينتهي بالمصافحة بين المتظاهرين وقوات الدرك

فيديو: إضراب الأردن ينتهي بالمصافحة بين المتظاهرين وقوات الدرك

الكويت تتعهد بالذهاب للجمعة العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

الكويت تتعهد بالذهاب للجمعة العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية

اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية