فيديو: ماذا قال طلاب التوجيهي (العلمي) عن امتحان الكيمياء؟

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأشاد طلاب الثانوية العامة في غزة، الفرع العلمي اليوم السبت، بامتحان الكيمياء، حيث عبروا عن ارتياحهم عند تقديم ورقة الامتحان، دون وجود صعوبة.وقال طلبة القسم العلمي، لـ "دنيا الوطن": إن امتحان الكيمياء جاء مناسباً لكافة القدرات العلمية، مع التحفظ على عامل الوقت، الذي بالكاد كان كافياً.وأشار الطلبة إلى أن هذا الامتحان، ربما كان تعويضاً عن الصعوبة البالغة في امتحان الفيزياء يوم الخميس الماضي، والذي اشتكى منه كافة الطلبة بالقسم العلمي.