شؤون فلسطينية

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية

فتح: الموقف الأمريكي مَعيب ووقُوف مع الجلاد ضد الضحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) أن الموقف الأمريكي، باستخدامها (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه طلب توفير حماية للشعب الفلسطيني مَعيب، وغير أخلاقي، ومتناقض مع القانون والإجماع الدوليين، ووقوف مع الجلاد "إسرائيل" ضد الضحية، وهو الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: إن أمريكا وإسرائيل يتبادلان الأدوار في الاعتداء على الشعب الفلسطيني، فمن جانب تمارس إسرائيل كافة أنواع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، من قتل وإعدامات ميدانية ومصادرة للأراضي، وبناء جدار الضم والتوسع، وتقوم أمريكا بتوفير الحماية لها في المؤسسات الدولية.

ودعا القواسمي دول العالم؛ للتوحد أمام هذا العدوان المشترك الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي وكافة المؤسسات الدولية.

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