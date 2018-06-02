شاهد: الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان (ملاك الرحمة) الشهيدة رزان النجار

رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار، التي استشهدت أمس، برصاص قناص إسرائيلي على حدود مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



واحتشد المئات من المواطنين أمام منزل الشهيدة النجار، مرددين هتافات النصر والشهادة، ومنددين بجريمة الاحتلال الإسرائيلي، وباغتيال الشهيدة النجار.







ووصل جثمان الشهيدة النجار إلى منزل ذويها، بعدما نقلها الإسعاف من المستشفى الأوروبي، لكي يتمكن ذووها وأهلها من إلقاء نظرة الوداع عليها.