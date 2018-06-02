الحكومة تستنكر (الفيتو) الأميركي ضد مشروع قرار الحماية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطناستنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بأشد العبارات، استنفار الولايات المتحدة الامريكية لحماية الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام (الفيتو)، وإفشال مشروع القرار الأممي الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة، ويطالب بتأمين حماية دولية لشعبنا العربي الفلسطيني.وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الولايات المتحدة، سارعت بعد ذلك إلى تقديم مشروع قرار لصالح الاحتلال الإسرائيلي، يدين الشعب الفلسطيني، فسقط سقوطاً مدوياً، إذ لم يحصل سوى على صوت واحد هو صوت الجهة التي قدمته فقط لاغير، الأمر الذي يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة الولايات المتحدة في الانحياز للاحتلال، ومعاداة القوانين الدولية، وتعطيل دور المؤسسات الأممية، وفِي مقدمتها مجلس الأمن في القيام بدوره والحفاظ على الأمن والسلم العالمي.وتابع المتحدث الرسمي: بأن واشنطن مع ذلك تُصر على مواقفها الجائرة، بأنها تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي، وتتبنى الدفاع عنه وعن الظلم والعدوان في كافة الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، وذلك عبر (قلب وعكس الصورة بالقوة) والذي يعتمد على إدانة الدم المراق وتجاهل المجازر الرهيبة بحق الأبرياء، وتبرئة الاحتلال الذي يصر على اقتراف تلك المجازر بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني العزل، الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر سلمياً؛ للمطالبة بإزالة الظلم والاحتلال عنهم وعن وطنهم.وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة، وإلى كافة الدول، التي صوتت لصالح قرار توفير حماية دولية لشعبنا الأعزل في وطنه.