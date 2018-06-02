لفترة رئاسية ثانية.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر

أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اليمين الدستورية لرئاسة البلاد لفترة رئاسية ثانية، وذلك أمام البرلمان المصري.





واجتمع البرلمان المصري، في جلسة غير اعتيادية، لحضور مراسم تنصيب السيسي، لمنصب رئاسة الجمهورية، وأدائه لليمين الدستورية.





رام الله - دنيا الوطنوحضر أعضاء البرلمان الـ595، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، لتأدية القسم، الذي يتضمن نصه القسم التالي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".