شركة التوزيع: لا جدول محدداً لوصل الكهرباء والخطوط الإسرائيلية عادت للعمل

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة: إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وخطوط الكهرباء الإسرائيلية، يغذيان غزة بالكهرباء في الوقت الحالي في ظل تعطل خطوط الكهرباء المصرية منذ شهور.



وأوضحت الشركة، أن محطة توليد الكهرباء تنتج 21 ميغاوات، فيما تستقبل من خطوط الكهرباء الاسرائيلية 11 ميغاوات، لافتةً إلى أن خط رقم 11 المغذي لمحافظة خانيونس عاد للعمل مجدداً، ولكن على حمل 200 أمبير، لحين استكمال إصلاحه من الجانب الآخر وتحميله بكامل طاقته.وأضافت الشركة، أنه لا يوجد جدول مُحدد يجري العمل به؛ نظرًا للنقص الحاد في كمية الطاقة المتوفرة.