استشهاد فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في حارة جابر وسط مدينة الخليل.وأوضحت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول الى الشاب بعد اصابته بالرصاص واعلن عن استشهاده في وقت لاحق.من ناحيتها، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، فيما تشير المصادر الطبية الفلسطينية، إلى أن الفلسطيني مصاب، وجيش الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية للمكان.وفي ذات السياق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إحباط محاولة دهس في مدينة الخليل، لافتاً إلى أن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني حاول مهاجمتهم.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الشاب استشهد نتيجة ذلك، منوهاً إلى أنه لا توجد إصابات في صفوف قوات الجيش.