الكويت تتعهد بالذهاب للجمعة العامة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

تعهد سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بالذهاب للجمعية العامة من أجل حماية الفلسطينيين، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمه وفد بلاده لهذا الغرض.





ولفت العتيبي، إلى أنه يشعر بخيبة أمل بسبب (الفيتو) الأمريكي على مشروع قرار وفد بلاده، مشيراً إلى أن عشرة أعضاء من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن صوتوا لصالح المشروع الكويتي، وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضده.







وقال السفير الكويتي، منصور العتيبي: "سوف ننظر في الذهاب إلى الجمعية العامة، والذهاب إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة؛ لمحاولة إيجاد وسيلة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين".من جهته، قال رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في نفس اللقاء الصحفي، إنه سيتم اتخاذ قرار في غضون أيام.وأضاف منصور: "نحن مصممون على الاستمرار في هذه العملية لأننا مصممون على توفير الحماية الدولية لسكاننا المدنيين القابعين تحت الاحتلال، حتى إنهاء الاحتلال".ولا يمكن اعتماد النص الكويتي لأن الولايات المتحدة، بوصفها عضواً دائماً في المجلس، تتمتع بحق النقض (الفيتو)، فيما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الآخرين عن التصويت.ويستنكر النص الكويتي، الذي عُمم بعد أسابيع من العنف في غزة ضد الفلسطينيين من فبل قوات الأمن الإسرائيلية، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى النظر في تدابير لضمان سلامة وحماية الفلسطينيين.كما يدعو مشروع القرار الكويتي إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الإغلاق، والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقل إلى داخل قطاع غزة والخروج منه.وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار منافس للتصويت بعد القرار الكويتي، ولم يحصل النص الأمريكي إلا على صوت واحد مؤيد فقط، وهو من الولايات المتحدة نفسها، فيما صوت ثلاثة أعضاء في المجلس ضده، وامتنع الأعضاء الـ 11 المتبقون عن التصويت.