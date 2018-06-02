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اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية

اليوم.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يجتمع أعضاء البرلمان المصري، اليوم السبت، في جلسة غير اعتيادية، بمناسبة تأدية الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لدورة ثانية.

ومن المنتظر، أن يحضر أعضاء البرلمان الـ595، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، لتأدية القسم، الذي يتضمن نصه القسم التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وستبدأ مراسم أداء الرئيس لليمين بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام قاعة المجلس الرئيسية كل من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ونائبيه محمود الشريف، وسليمان وهدان، وأمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، حيث يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري.

وعقب ذلك يتوجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل المجلس، في حين يتوجه رئيس مجلس النواب والوكيلان للقاعة، ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولاً، ويدعو رئيس الجمهورية للدخول إلى قاعة البرلمان، حيث يجلس على المنصة الرئيسية، وعلى يمينه رئيس مجلس النواب.

كما سيقف أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت مرتفع عن قدوم الرئيس، ويقول "السيد رئيس الجمهورية".

وعقب ذلك يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية، ويلقي بعدها رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعوه لحلف اليمين، ويتوجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين، وبعدها يلقي الرئيس خطاباً للأمة ثم يعلن عبد العال رفع الجلسة، ويغادر الرئيس منفرداً.

وتعود مراسم أداء الرئيس المصري لليمين الدستورية إلى أكثر من نصف قرن، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أول من أدى اليمين في البرلمان عام 1957.

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