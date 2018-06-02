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رسالة مهمة لترامب لم يقرأها بعد.. فما فحواها؟

رسالة مهمة لترامب لم يقرأها بعد.. فما فحواها؟
ترامب خلال تلقيه الرسالة
رام الله - دنيا الوطن
نشر البيت الأبيض، أمس الجمعة، صورةً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تلقيه رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نقلها له مساعده كيم يونغ تشول، في واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب وصفه بالرسالة بالمهمة والجيدة؛ لكنه اعترف أنه لم يقرأها بعد، مشيرةً إلى أن الرسالة بحثها مسؤولون أمريكيون قبل تسليمها لترامب.

من جهتها، أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن كيم يؤكد في رسالته اهتمامه بالقمة المحتملة بين البلدين، والتي من المتوقع أن تعقد في 12 حزيران/ يونيو الجاري في سنغافورة.

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