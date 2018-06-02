واشنطن تُصدر توضيحاً حول أنباء خفض استقلالية القنصلية الأمريكية بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، ما جرى تداوله حول عزم الإدارة الأمريكية، خفض استقلالية القنصلية الأمريكية في القدس.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إنه لم يجرِ أى نقاش حول تخفيض وضع القنصلية في القدس، نافيةً صحة التقارير التى انتشرت حول هذا الموضوع.وأضافت: "القنصلية الأمريكية العامة في القدس، ستواصل عملها كهيئة مستقلة، دون تغيير في تفويضها التاريخي ومن موقعها".وأشارت إلى أن القنصلية العامة مسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة مع الفلسطينيين والسلطة، وستستمر في العمل بشكل نشط مع مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية في الضفة وقطاع غزة، بالإضافة إلى القدس.