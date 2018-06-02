المالكي: الفيتو الأمريكي سقطة لواشنطن وتعطيل لدور مجلس الأمن

عبر د. رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين عن شجبه، واستيائه لإفشال الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني، رافضاً استخدامها الفيتو ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.





وقال المالكي: "ان استخدام نيكي هيلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية أخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل".



وفي نفس الوقت، حيا الشقيقة الكويت، وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي نفس الوقت دعمها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأكد المالكي أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن السلم، فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه، وشدد على أن إفشال مجلس الأمن، واستخدام الفيتو، هو منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الإفلات من العقاب، وبمثابة تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيهم ذلك الذي قتل بدم بارد اليوم، المسعفة رزان النجار، وهي ترتدي ثياب الإسعاف، والعلامات البارزة كمسعفة، وتؤدي واجبها الإنساني النبيل، مشدداً على أن الدبلوماسية الفلسطينية، ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.



وختم المالكي بالقول: إن عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، ودعم دول المجتمع الدولي المتسقه مع مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، سيمكن شعبنا من الوصول إلى أهدافه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم بناء على القرار 194.



رام الله - دنيا الوطن