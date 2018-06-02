ترتيبات أمريكية لعقد لقاء قمة بين الرئيسين ترامب وبوتين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إن البيت الأبيض، يجري محادثات تمهيدية لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.







وحسب الصحيفة، فإن السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان، يتواجد حالياً في الولايات المتحدة لتقديم مساعدته في تنظيم هذا اللقاء، منوهةً إلى أن التحضير للقاء لا يزال في مرحلته الأولى، وأن الجانبين لم يحددا بعد موعداً ومكاناً لعقده.



وأوضحت الصحيفة، أن تنظيم اللقاء الرسمي لزعيمي البلدين يعد "المشروع الحالي للسفير هانتسمان، وإن تنفيذ هذا المشروع يستمر منذ عدة أشهر".وأضافت الصحيفة، أن رئيسي الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد والروسي فاليري غيراسيموف، سيجريان على الأرجح محادثات قبل لقاء ترامب- بوتين المحتمل، لافتةً إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في النزاع السوري.