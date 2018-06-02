روسيا: واشنطن تحاول مراجعة القاعدة الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة تحاول مجدداً مراجعة القاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأعرب نيبينزيا، عن قلق موسكو إزاء رفض الجانب الأمريكي إدخال فقرات إلى مشروعها تدعو إلى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، تمهيداً لتحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، المتعايشتين آمنتين وفي حدود معترف بها دولياً.







وأشار إلى أن المشروع الأمريكي خلا حتى من ذكر المبادرة العربية، ورباعية الوسطاء الدوليين التي تبقى "آلية وساطة فريدة ومصدق عليها من قبل مجلس الأمن"، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بخطوات عملية على إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة.

وأوضح الدبلوماسي الروسي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن الجانب الروسي كان مستعداً للموافقة على بعض بنود المشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، انطلاقاً من اعترافه الكامل بحق إسرائيل في الأمن.وأوضح أن روسيا صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي لأن الولايات المتحدة، اتخذت عبر طرحها هذا النص، "محاولة جديدة لمراجعة القاعدة القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط، علاوة على تضمنه عناصر لا تتفق مع موقف روسيا".وذكّر المندوب الروسي، بأن الولايات المتحدة التي دعت مراراً الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تبني مواقف متوازنة إزاء أزمات الشرق الأوسط، هي نفسها التي انتهكت هذا التوازن بمشروع قرارها.