عاجل

  • الصحة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بالقرب من الحرم الإبراهيمي بالخليل

  • والا العبري: الجيش الإسرائيلي: سنجري تحقيقا في ملابسات استشهاد الممرضة رزان النجار

مباشر | مباشر | بدأ مراسم تشييع جثمان الشهيدة #رزان النجار#

شؤون فلسطينية

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس
رام الله - دنيا الوطن
 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات "أن الذكرى الـ 17 لاستشهاد أمير القدس فيصل الحسيني، تبعث إلهاماً لأبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجد، من أجل الكرامة والحرية، وتشكل دافعاً للاستنارة بتاريخه النضالي الوطني والإنساني في الدفاع عن أرضنا، والقدس، وحقوق شعبنا المشروعة".

ووصف عريقات في بيان له، الحسيني، بالفلسطيني النبيل الذي خدم قضيته العادلة لعقود كان فيها ابن القدس وأميرها، وهو حاضر بإرثه في خُلد القدس، وأبناء شعبنا، الذين سيعيدون افتتاح بيت الشرق باعتباره مقراً سيادياً يمثل دولتهم في عاصمتهم الأبدية القدس.

وشدد عريقات على أنه على الرغم من أن فلسطين والقدس تفتقدانه في ظل هذه الظروف العصيبة والمؤامرات والمشاريع التصفوية التي تعترض قضيتنا، إلا أن أبناء شعبه الذين استرشدوا بتاريخه ودروسه أعصياء على الانكسار ومتجذرون في الأرض، ويخلدون ذكراه، ويحافظون عليها بالمزيد من الإنجازات وبالمضي على نهجه ونهج جميع المناضلين والقيادات الفلسطينية التاريخية في الدفاع عن حقوق شعبنا وحمايتها، وتثبيت صمودها حتى إنجاز استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

بنوك اسرائيلية تمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة

بنوك اسرائيلية تمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة

استشهاد فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

استشهاد فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

المالكي: الفيتو الأمريكي سقطة لواشنطن وتعطيل لدور مجلس الأمن

المالكي: الفيتو الأمريكي سقطة لواشنطن وتعطيل لدور مجلس الأمن

الصحة بغزة: هكذا اغتال الاحتلال (ملاك الرحمة) رزان النجار

الصحة بغزة: هكذا اغتال الاحتلال (ملاك الرحمة) رزان النجار

شاهد: مندوب فلسطين في مجلس الأمن يستذكر رزان النجار بالبكاء

شاهد: مندوب فلسطين في مجلس الأمن يستذكر رزان النجار بالبكاء

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

فتح: إعدام المُسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية

فتح: إعدام المُسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرقي غزة

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرقي غزة

منوعات

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

عربي

أوامر ملكية سعودية جديدة لإجراء تعديلات وزارية مهمة.. فما هي؟

أوامر ملكية سعودية جديدة لإجراء تعديلات وزارية مهمة.. فما هي؟

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

ملك السعودية يُهدد باستهداف قطر عسكرياً

ملك السعودية يُهدد باستهداف قطر عسكرياً

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها