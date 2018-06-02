الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر الجو اليوم، السبت، غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غداً الأحد، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، ويحتمل أن تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.