تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 1731 مسافراً في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:- مغادرون: 763 مسافراً، وقادمون: 968 مسافراً، ومرجعون: 3 مسافرين،



وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





رام الله - دنيا الوطن