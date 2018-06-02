عاجل

  • الصحة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال بالقرب من الحرم الإبراهيمي بالخليل

  • والا العبري: الجيش الإسرائيلي: سنجري تحقيقا في ملابسات استشهاد الممرضة رزان النجار

مباشر | مباشر | بدأ مراسم تشييع جثمان الشهيدة #رزان النجار#

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية ذنابة بمدينة طولكرم، فجر اليوم، السبت.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، تمركزوا بمحيط مسجد الفردوس، واندلعت مواجهات قرب المقبرة، وخللها إطلاق لقنابل صوتية وغازية، أوقعت إصابات بالاختناق.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن جنود الاحتلال فتشوا منازل المواطنين، واقتحموا عدداً منها بطريقة استفزازية، واعتدوا على المواطنين، حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

أخبار ذات صلة

بنوك اسرائيلية تمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة

بنوك اسرائيلية تمول البناء بالمستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة

استشهاد فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

استشهاد فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

المالكي: الفيتو الأمريكي سقطة لواشنطن وتعطيل لدور مجلس الأمن

المالكي: الفيتو الأمريكي سقطة لواشنطن وتعطيل لدور مجلس الأمن

الصحة بغزة: هكذا اغتال الاحتلال (ملاك الرحمة) رزان النجار

الصحة بغزة: هكذا اغتال الاحتلال (ملاك الرحمة) رزان النجار

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

شاهد: مندوب فلسطين في مجلس الأمن يستذكر رزان النجار بالبكاء

شاهد: مندوب فلسطين في مجلس الأمن يستذكر رزان النجار بالبكاء

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عشراوي: الفيتو الأمريكي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

الطقس: أجواء ربيعية معتدلة والحرارة أدنى من معدلها العام

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

تنقل 1731 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة)

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

الدولار يواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

فتح: إعدام المُسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية

فتح: إعدام المُسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرقي غزة

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرقي غزة

منوعات

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

خادمة الفنانة التونسية سناء يوسف تتهمها باغتصابها

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

شهيرة تكشف مرض زوجها محمود ياسين.. وحقيقة منعه من القبلات في أفلامه

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

نحافة غادة عبدالرازق المفرطة تثير القلق

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

عربي

أوامر ملكية سعودية جديدة لإجراء تعديلات وزارية مهمة.. فما هي؟

أوامر ملكية سعودية جديدة لإجراء تعديلات وزارية مهمة.. فما هي؟

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

الكشف عن تفاهمات أميركيّة إسرائيلية بخصوص الجنوب السوري

ملك السعودية يُهدد باستهداف قطر عسكرياً

ملك السعودية يُهدد باستهداف قطر عسكرياً

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها

قطر تعلن عن أرقام هامة في اقتصادها