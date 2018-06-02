إصابات بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية ذنابة بمدينة طولكرم، فجر اليوم، السبت.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، تمركزوا بمحيط مسجد الفردوس، واندلعت مواجهات قرب المقبرة، وخللها إطلاق لقنابل صوتية وغازية، أوقعت إصابات بالاختناق.وأشارت ذات المصادر، إلى أن جنود الاحتلال فتشوا منازل المواطنين، واقتحموا عدداً منها بطريقة استفزازية، واعتدوا على المواطنين، حتى وقت مبكر من صباح اليوم.