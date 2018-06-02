أوامر ملكية سعودية جديدة لإجراء تعديلات وزارية مهمة.. فما هي؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر السبت، عدداً من الأوامر الملكية الخاصة بإجراء تعديلات وزارية مهمة في الدولة.





ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز) عربية، فإن العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً يتم بموجبه إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام.



رام الله - دنيا الوطنكما وأصدر الملك سلمان، أوامر بتعيين كل من ناصر الداوود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وبدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة، وإعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين أحمد بن سليمان بن عبد العزيز محله.كما أمر بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي يعين رئيسه برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.