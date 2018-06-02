شؤون فلسطينية

فتح: إعدام المسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية

فتح: إعدام المسعفة رزان النجار جريمة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن إعدام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمسعفة رزان النجار أمس الجمعة، في غزة، جريمة إسرائيلية جديدة تضاف الى قائمة طويلة من الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

بدوره، قال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها في بيان: "إن هذه الجريمة التي طالت مسعفة فلسطينية إنما تعبر عن عقلية فاشية إرهابية، تتعمد القتل والتدمير والاضطهاد، ولا تعير وزنا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية التي طالبتها بعدم استخدام العنف أمام المتظاهرين الفلسطينيين السلميين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد القواسمي أن (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة الامريكية أمام محاسبة إسرائيل، هو الذي يشجعها على الاستمرار في جرائمها بحق الفلسطينيين ، وأن المطلوب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم وأكثر جدية أمام هذه الجرائم المستمرة.

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