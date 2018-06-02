شؤون فلسطينية

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرق غزة

شهيدة و100 إصابة في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهدت المسعفة رزان أشرف النجار (21 عاماً) جراء إصابتها في الصدر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب أكثر من 100 مواطن، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان آلاف المواطنين قد شاركوا بعيد ظهر اليوم في مسيرات العودة الحدودية شرق غزة، للأسبوع العاشر على التوالي.

وقام شبان بإشعال عشرات الاطارات المطاطية، في المناطق الحدودية، إضافة إلى إطلاق طائرات ورقية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني.

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